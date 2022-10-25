KHK anketi: Her 10 kişiden dördü ‘Beraat edenler geri dönmeli’ diyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre halkın yüzde 45’i 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden alınanların ‘aklanması veya beraat etmesi durumunda’ görevlerine geri dönmesi gerektiğini savunuyor.

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Araştırmanın verileri şirketin Twitter hesabından yayınlandı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 45,5’i “Aklananlar-beraat edenler görevlerine dönmeli” dedi.

“Bütün KHK’lılar görevlerine dönmeli” diyenler yüzde 14,1, “Hiçbiri dönmemeli” diyenler yüzde 25,6 olarak ölçüldü. Yüzde 14,8’se “Fikrim/cevabım yok” dedi.

Yüzde 40,6’yla en fazla MHP’liler “Hiçbiri dönmemeli” derken yüzde 23,5’le en çok HDP seçmeni “Bütün KHK’lılar görevlerine dönmeli” dedi.

‘Aklanan veya beraat edenlerin geri dönmesini’ söyleyenlerdeyse başı yüzde 54,9’la CHP çekti. DEVA Partisi ve Saadet Partisi de bu seçenekte yüzde 50’nin üzerinde ölçüldü.

İktidar partisi AKP seçmeninin yüzde 42,4’ü “Aklananlar-beraat edenler görevlerine dönmeli” derken yüzde 7,3’ü “Bütün KHK’lılar görevlerine dönmeli” dedi.