Kerem Alkin: 2022’de beş temel riskin tümü de gerçekleşti

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı başında dünyanın önde gelen düşünce kuruluşları ve uluslararası ekonomi teşkilatları tarafından sıralanan 5 temel risk ‘Kovid-19’un yeni varyantlarının ülkeleri yeni karantina ve kısıtlama kararlarına zorlayıp, zorlamayacağı; küresel emtia fiyatlarında tedarik zinciri sorunları nedeniyle süregelen fiyat dalgalanmalarının küresel enflasyon baskısını 2022 yaz başına kadar devam edip ettirmeyeceği; başta ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, yükselen enflasyonu yüksek faizlerle bastırma eğiliminin hem ağır durgunluk, hem enflasyon oranında beklenen yavaşlamayı sağlamaması, hem de artan işsizlik ile önde gelen ekonomileri ‘stagflasyon riski’ne sürükleyip sürüklemeyeceği idi.

Kerem Alkin’in yazısı