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Yaramazlara biraz batar!

Kerem Alkin: 2022’de beş temel riskin tümü de gerçekleşti

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı başında dünyanın önde gelen düşünce kuruluşları ve uluslararası ekonomi teşkilatları tarafından sıralanan 5 temel risk ‘Kovid-19’un yeni varyantlarının ülkeleri yeni karantina ve kısıtlama kararlarına zorlayıp, zorlamayacağı; küresel emtia fiyatlarında tedarik zinciri sorunları nedeniyle süregelen fiyat dalgalanmalarının küresel enflasyon baskısını 2022 yaz başına kadar devam edip ettirmeyeceği; başta ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, yükselen enflasyonu yüksek faizlerle bastırma eğiliminin hem ağır durgunluk, hem enflasyon oranında beklenen yavaşlamayı sağlamaması, hem de artan işsizlik ile önde gelen ekonomileri ‘stagflasyon riski’ne sürükleyip sürüklemeyeceği idi.

Kerem Alkin’in yazısı


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Boğaziçi’ndeki veri skandalına adı karışan şirkete 717 bin TL’lik ihale

Boğaziçi Üniversitesi’nde idari ve akademik personelin kişisel bilgilerine ve üniversitenin yönetişim bilgilerine onaysız erişim yetkisi verilen KCA Danışmanlık şirketine 717 bin 500 TL’lik bir ihale daha verildi. Üniversitenin genel sekreterliği tarafından verilen ihale pazarlık usulü düzenlendi. Şirketin sahibi Elif Özbayram’ın ismi Türkşeker yolsuzluğuna karışmıştı.