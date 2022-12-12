Kerem Alkin: 2008’den alın(ma)mış dersler ve riskler

2008 küresel finans krizinden çıkarılan önemli derslerle yapılan bir önemli düzenleme de, büyük bankaların mevduat, ticari kredi, konut kredisi gibi yurt içi finansal faaliyetleri ile, dünya ölçeğinde büyük serveti olan müşterilere verilen yatırım bankacılığı faaliyetlerini birbirinden ayrılmasının şart koşulmuş olmasıydı. Şimdi bu şartın, bu kuralın da değişebileceği konuşuluyor. Ancak, Londra merkezli finans kuruluşlarının önemli bir çoğunluğunun, mevduat ve kredi işlemleri ile, yatırım işlemlerini ayıran bu kuralın değişmesini talep etmedikleri ifade ediliyor. Umarız, 2008 küresel finans krizinden gereken dersler alınmıştır ve ‘cazibeyi arttıralım’ derken, yeniden eski riskler hortlamaz.
SON HABERLER
Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 59 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı için 59 siteye erişim engeli getirdi.
TÜİK’e göre işsiz sayısı 3,5 milyonun üstünde
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre işsizlik oranı ekimde 0,1 puan artarak yüzde 10,2’e yükseldi.
Japonya yılın kelimesini seçti: 戦
Japonya’da 2022’nin ruh halini yansıtan yazı karakteri, ‘savaş’, ‘mücadele’, ‘maç’ anlamlarına gelen ‘sen’ oldu.
Erdoğan’ı bekleyen ‘zor karar’: Muhalefet erken seçim istemiyor
Muhalefet, AKP’nin erken seçim fikrine mesafeli yaklaşıyor. Erdoğan için adaylık tartışmasının açılması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’ndayken, haber kanalları ‘başka havadaydı’
Kemal Kılıçdaroğlu, H.K.G’nin altı yaşından itibaren sistematik istismara maruz bırakılması hakkında açıklama yaparken haber kanalları oralı olmadı.
‘Yarım’ konutu kabul etmeyen hak sahibine tehdit
Fi Yapı’nın Esenyurt’ta sattığı konutların kaba inşaatı bitmeden ‘dekorasyonu bitmemiş’ diyerek vermeye çalışınca hak sahiplerinin tepkisiyle karşılandı.
Göç İdaresi, sığınmacıları Kayseri’nin merkezine bırakarak ‘sınır dışı’ ediyormuş
Kayseri’de resmi plakalı üç otobüsle sığınmacılar şehir merkezine bırakıldı. Afgan sığınmacıların ellerine İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ‘düzensiz göçmen’ belgesi verilmiş.
İmamoğlu’ndan Hiranur Vakfı açıklaması: Göz yuman da suçun parçası
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili ”Göz yuman, ihmali bulunan kim varsa suçun parçasıdır” dedi.
Piyasalar merkez bankaları haftasına temkinli başladı
Küresel piyasalarda, bu hafta açıklanacak merkez bankası faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi ‘bekle-gör’ temasının öne çıktığı görülürken, bugün yurt içinde ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında olacak.
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde: Bir tecavüz var ve iki yıldır gıkınız çıkmıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP’li milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı’na yürüyor.