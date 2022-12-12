Kerem Alkin: 2008’den alın(ma)mış dersler ve riskler

2008 küresel finans krizinden çıkarılan önemli derslerle yapılan bir önemli düzenleme de, büyük bankaların mevduat, ticari kredi, konut kredisi gibi yurt içi finansal faaliyetleri ile, dünya ölçeğinde büyük serveti olan müşterilere verilen yatırım bankacılığı faaliyetlerini birbirinden ayrılmasının şart koşulmuş olmasıydı. Şimdi bu şartın, bu kuralın da değişebileceği konuşuluyor. Ancak, Londra merkezli finans kuruluşlarının önemli bir çoğunluğunun, mevduat ve kredi işlemleri ile, yatırım işlemlerini ayıran bu kuralın değişmesini talep etmedikleri ifade ediliyor. Umarız, 2008 küresel finans krizinden gereken dersler alınmıştır ve ‘cazibeyi arttıralım’ derken, yeniden eski riskler hortlamaz.

Kerem Alkin’in yazısı