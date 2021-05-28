Kenevir tarlası sanıp bastıkları adreste kaçak elektrik kullanan bitcoin madeni buldular

Britanya’da polis, kenevir tarlası bulacaklarını düşündükleri adrese baskın düzenledi; kaçak elektrik kullanarak bitcoin madenciliği yapan bir merkezle karşılaştı.
Polis teşkilatının West Midlands bölgesinden sorumlu birimi, 18 Mayıs’ta ihbar üzerine Sandwell’deki bir adrese baskın düzenlediklerini, kriptopara madenciliği yapan 100 bilgisayardan kurulu ‘banka’ bulduklarını açıkladı.
Kaçak elektrik hattı çekerek enerji sağlanan işletmedeki bilgisayarlara el kondu; gözaltına alınan olmadı. Yüklü miktarda elektriğin para ödemeden kullanıldığı anlaşıldı.
Gündüz saatlerinde çok sayıda kişinin girip çıktığı işletmeyle ilgili ihbar alındıktan sonra dronla görüntülendiği, binadan sıcak hava dalgasının yükseldiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, “Biz kenevir tarları bulacağımızı düşünüyorduk apayrı bir manzarayla karşılaştık” dendi.