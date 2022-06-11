‘Kendisiyle’ evlenen kadın, tepkiler nedeniyle düğün tarihini öne almış

Hindistan’ın Gucerat eyaletinde yaşayan bir kadın ‘kendisiyle’ evlendi.

Fotoğraflar: Facebook

Sosyoloji mezunu, özel bir firmada çalışan blogger Kişama Bindu’nun (24), kendisiyle evlenme kararı alması tepki çekmişti. Bugün (11 Haziran) bir Hindu tapınağında düzenlenecek düğün için davetiyelerini bastırdıktan sonra sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Bununla da kalmamış Hindistan Halk Partisi’nden isimler, böyle bir evliliğin düzenlemeyeceğini, Hinduizmle örtüşmediğini, tapınakta evlenmesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Bindu, damadın olmayacağı düğün için şunları söylemişti: ”Çoğu kişi bana benim mükemmel bir eş adayı olduğumu söylüyor ve kendimle evlenme fikrini yadırgıyor. Ben de onlara, ‘Ben kendimi seçtim’ diyorum. Yaşamımı özsevgime adayacağım. Bu da benim farklı yanlarımı, zayıflıklarımı kabullendiğimi gösterme şeklim. Bu evlilik benim için kendimi kabullenmenin somut bir göstergesi.”

Ailesinin onayını alan Bindu, tepkiler üzerine bir sorun yaşanmasın diye bugün için planlanan düğününü birkaç gün önce yaptı. Ve, dün Facebook hesabından duyurdu. Fotoğraflarını da paylaşan Bindu, video aracılığıyla kendisine destek verenlere teşekkür etti: ”Beni yalnız bırakmayan, tebrik eden, yapmak istediğim şeyi yapmam için cesaretlendiren herkese sonsuz teşekkürler.”

Ülke basınına göre ülkede bir ilk olan düğün Hindu geleneklerine göre yapıldı.

Kişinin kendi kendisiyle evlenmesi fikri ilk olarak 20 yıl önce ‘Sex and the City’ dizisinde Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı ‘Carrie Bradshaw’ tarafından ortaya atıldı. ‘Sologami’ diye adlandırılan kavramın hukuki bir bağlayıcılığı yok.