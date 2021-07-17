Kendisini ‘peygamber torunu’ olarak tanıtan firari müteahhit yakalandı

Kocaeli’de bini aşkın kişinin parasını ‘toplu konut yapma’ vaadiyle dolandıran firari müteahhit Mustafa Mallı yakalandı. İddiaya göre Mallı, iş yaptığı dönemde kendisini ‘peygamber torunu‘ olarak tanıtıp, bazı müşterilerini umreye bile gönderdi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Gebze’de 2008 ile 2013 yılları arasında toplam 1049 kişiden para alan Mallı’nın, 2013 yılından 691 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Firari müteahhit ceza aldıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Mallı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Yalova’da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eski müteahhit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.