Kemalpaşa kirazına coğrafi tescil belgesi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yetişen Kemalpaşa kirazı coğrafi işaret tescili aldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneği, tescil için Şubat 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu.

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Kurumun değerlendirmesi sonucu, 24 Mart’ta Kemalpaşa kirazına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Dernek Başkanı Ahmet Özken, Kemalpaşa kirazının aromasıyla, kalitesiyle ve rengiyle ön plana çıktığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu tescille çiftçilerimiz, üreticilerimiz kirazlarını yurt içi ve yurt dışında daha iyi pazarlayabilecek. Yaklaşık 650 bin ton kiraz üretiyoruz. Dünya üzerinde 2,5 milyon tonluk kirazın yüzde 25’i Türkiye’de üretilirken bunun da yüzde 12’lik kısmı Kemalpaşa’dan karşılanıyor. Ancak maalesef aynı başarıyı ihracatta sağlayamıyoruz.”

Tescilin marka değerini yükselteceğini vurgulayan Özken, Avrupa Birliği’nden de coğrafi işaret tescili almak için çalışma yaptıklarını aktardı.