Kemal Öztürk: Toplumun sinir uçlarına dokunacak haberleri görünce şaşırmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu provokasyon, kargaşa, saldırı gibi uyarılar yaptı arka arkaya.

Her lider tabanlarını ve seçmenlerini uyardı.

Seçimlere yaklaşırken toplumsal kargaşa yaratacak olaylar konusunda uyarılar yapmaları dikkat çekici.

Gergin siyasi havaya bakarsak kargaşa yaratılmasına son derece müsait bir atmosfer olduğunu görebiliriz.

Ayrıca seçimlere hazırlık gibi, bazı çevrelerin “stok” yaptığını, bunları zamanı geldiğinde kullanacaklarını da tahmin etmek zor değil.

Yolsuzluk, kirli kasetler, suiistimaller, karanlık olaylar, toplumun sinir uçlarına dokunacak haberleri önümüzdeki günlerde görünce kimse şaşırmayacak.

Bu olayları, siyaseti ve seçimleri etkilemek için kullanacak çok sayıda karanlık çevre olabilir.

Bu durumda zaten gergin olan siyasi ortam daha da gerilir ve Allah korusun kötü günler yaşayabiliriz.

Kemal Öztürk’ün yazısı