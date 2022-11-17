Kemal Öztürk: Kriptonun efsane ismi iflas mı etti

Sam Bankman-Fried, 4 yıl önce FTX adıyla bir kripto para platformu kurdu. 4 yıl gibi kısa bir sürede şirketinin değeri 32 milyar dolara ulaştı.

30 yaşındaki Bankman, kestirmeden zengin olmayı düşünen insanların umutlarını en çok kamçılayan insandır. Ona “kripto piyasasının J.P Morgan’ı” diyorlardı. Aslında, “Neden ben de onun gibi zengin olmayayım” diyen gençlerin rüyasına giren bir prens demek lazımdı.

Önceki gün iflas etti…

32 milyar dolar değerindeki şirket birkaç gün içinde yok oldu. Yatırımcıların ne kadar kaybettiği tartışmalı. 10 ila 50 milyar dolar arasında değişiyor rakamlar.

Aslında onun gibi kripto para piyasasına giren, para yatıranların % 81’i yatırdıkları parayı kaybetti. 7 yıldaki kaybın 430 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Kemal Öztürk’ün yazısı