Kemal Öztürk: Daha ciddi reform alanları var

CHP ve AK Parti şimdi başörtüsü kanunu ve Anayasa değişikliği konusunda birbirine karşılıklı çağrı yapıyor. Hepimiz biliyoruz ki, bu Meclis’te, muhalefetin ve iktidar partilerinin bu yapısıyla ortak bir çalışma yapmaları mümkün değil. Birbirlerini suçlamaktan öteye geçemeyecekler.

Ayrıca teklif edilen konuların da şu anda toplumun acil ihtiyaçlarını karşılayacak konular olmadığını dün yazmıştım. Ya siyasi rakibini sıkıştırmak ya da geçici de olsa seçmen üzerinde bir etki yaratmak için yapılmış çıkışlardı bunlar. Oysa gerçekten toplumda bir karşılık bulmak isteniyorsa yapılacak daha ciddi reform alanları var.

Bugün en ciddi sorumunuz gelir dağılımındaki adaletsizliktir.

Gelir dağılımındaki adaletsizlikten sonraki en ciddi sorunumuz yargıdaki problemlerimizdir.

AK Parti’nin Kürt sorununa dair açılımı yarım kaldı. Ancak sorunun büyük kısmını çözecek bir reform yapmayı da başarmıştı.

Bürokrasideki ehliyet ve liyakat sorunu, keyfi tutumlar, belli siyasi görüşlerde yoğunlaşma, yavaş işleyiş, torpil, yozlaşma ve hizmetlere eşit erişim gibi ciddi sorunlar devam ediyor.

Kemal Öztürk’ün yazısı