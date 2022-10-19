Kediyi fırında yakarak öldüren kişi tutuklandı

Malatya’da sahipsiz kediyi çalıştığı işyerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
AA’nın haberine göre Hacıabdi Mahallesi’ndeki işyerini sabah saatlerinde açan O.Ö., gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.
Bir hafta önce işe başlayan B.B.’nin (18) gece saatlerinde sahipsiz kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gören O.Ö., durumu yetkililere bildirdi.
Malatya başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli B.B. ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.
Hakkındaki suçlamayı kabul eden B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.