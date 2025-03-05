Kedi ve köpeklerde çiplendirme süresi uzatıldı

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt alınmasına dair yönetmelik değişti. Çiplendirme süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikten öne çıkanlar şöyle:

Tüm kedi ve köpekler, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ya da yetkili kurumlar aracılığıyla kimliklendirilecek.

Mikroçip uygulaması

Mikroçip hayvanların iki skapula (kürek kemiği) arasına veya boynun kulağa yakın bölgesine yerleştirilebilecek. Genetik yatkınlığı olan bazı ırklardaysa bacak veya göğüs bölgesine takılabilecek.

Sahipsiz hayvanların hayvan bakımevleri tarafından gerçek veya tüzel kişiliklerle özel hayvan yaşamevlerine verilmesi halinde bu hayvanlar hakkında sahipsiz hayvan edinme formu düzenlenecek. Yerel yönetimlerde görevli yetkili veteriner hekim sahiplendirme tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde hayvanı veri tabanına kaydedecek.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde, kaybolması halinde yedi gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirmesi gerekecek.

Kimliklendirme için son tarih 31 Aralık 2025