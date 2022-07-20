Keçiboynuzu hırsızları yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde keçiboynuzu çalarken suçüstü yakalanan üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA (temsili)

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Manavlı mevkisinde bulunan M.E.’ye ait bahçedeki keçiboynuzlarının başkaları tarafından toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, keçiboynuzlarını toplayan İ.A., Y.A. ve E.U.’yu suçüstü yakaladı.

Üç kişinin yaklaşık 250 kilogram keçiboynuzu topladığını ve bir kısmını araçlarına yüklediğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.