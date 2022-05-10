Kayserispor Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Kayserispor, Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor’u 4-2 yenerek finale yükseldi.
Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan maçta ilk gol 3’üncü dakikada konuk takımdan geldi. Anthony Nwakaeme, penaltıdan takımı üstünlüğe taşıdı.
Kayserispor bu gole 46’ncı dakikada Emrah Başsan, 59’uncu dakikada Majid Hosseini’yle karşılık verdi.
Trabzonspor 82’nci dakikada Anastasios Bakasetas’la durumu 2-2’ye getirdi.
Ancak sarı kırmızılı ekip 90+1’de Mame Thiam’ın penaltı golü ve 90+6’da Emrah Başsan’la durumu 4-2’ye getirerek rakibini eledi.