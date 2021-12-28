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Yaramazlara biraz batar!

Kayseri’de sobadan yangın çıktı: Dört yaşındaki çocuk öldü

Kayseri’de bir dairede çıkan yangında dört yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’ta bulunan 11 katlı binanın en üst katındaki dairede sobadan yangın çıktı.


Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan Umut E. hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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