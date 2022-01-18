Kayseri’de deprem: Bazı evlerde çatlak oluştu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde çatlaklar görüldü.

Fotoğraflar: AA

AFAD’a göre saat 02:28’te kayda geçen depremin derinliği 23,75 kilometreydi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, saat 03:35’teki açıklamasında, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.

AA’ya konuşan Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, şiddetli depreme şahit olduklarını, ilk belirlemelere göre bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Şu ana kadar ciddi bir hasar bilgisi almadıklarını belirten Ayyıldırım, şunları söyledi: “İlçe kaymakamı, jandarma, polisle irtibat halindeyiz. Bölgemiz geniş bir alan, mahalle muhtarlarına ulaşıp tek tek bilgi alıyoruz. Şu ana kadar ciddi bir hasar bilgisi yok. Palas Mahallesi’nde sadece bir ahırın duvarında göçme olduğu bilgisine ulaştık. Şu anda teyakkuz halindeyiz. Allah beterinden esirgesin, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”