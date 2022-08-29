Kaybettiği oğlunun organlarını bağışlayan baba nakil bekleyen çocuklar için bisikletle Türkiye’yi geziyor

Adana’da 2013’te altı yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklar için pedal çeviriyor.

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10 Ağustos’ta, “Her pedal bir umut olsun” sloganıyla Adana’dan bisiklet turunu başlatan Yücel, kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak, konunun önemini anlatmak için şehir şehir gezdiğini anlattı.

Bugün Van’a ulaşan Yücel şunları söyledi: “Lösemi hastası çocuklarımız, kendilerinin hayatını kurtaracak donörleri bekliyor. İnsanlar kök hücre bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Adana’dan bisikletime binerek illeri geziyorum. Bu yılki rotamda 41 il, 6 bin kilometre var. Van’daki gönüllü gruplarla bir araya geleceğim.”

Başka anne ve babaların kendisi gibi evlat acısı yaşamasını istemediğini dile getiren Yücel, “Beynindeki tümör sebebiyle oğlumu kaybettim. Ameliyat oldu ancak yaşam mücadelesini kaybetti. Utku’nun organlarını bağışladık. Başka çocuklara hayat verdi. Ben de yaklaşık bir buçuk yıl önce bir hastaya karaciğerimi verdim” dedi.

İnsanları kök hücre bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Yücel, Kızılay kan alma noktalarına giderek yalnızca üç tüp kan örneği vererek ilk adımı atabileceklerinin altını çizdi.

Yücel’in bir sonraki durağı Ağrı olacak.