Katy Perry ve dört kadın uzay yolculuğu yaptı

Pop yıldızı Katy Perry ve dört kadını taşıyan roket bugünkü uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı.

Fotoğraf: Blue Origin

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a ait şirketin geliştirdiği ‘Blue Origin New Shepard’ roketi Batı Teksas’taki fırlatma sahasından yerel saatle 08:30’da (TSİ 17:30) fırlatıldı.

Roket yaklaşık 10 dakika içinde uzayın sınırı diye kabul edilen 100 kilometre yükseklikteki Kármán çizgisinin hemen üzerine çıktı.

Rokette Katy Perry dışında CBS Mornings programının sunucularından Gayle King, eski gazeteci ve Bezos’un nişanlısı Lauren Sánchez, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, biyoastronotluk araştırma bilimcisi Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

Kapsül, bir paraşüt yardımıyla yumuşak bir düşüşle Dünya’ya dönerken, roket güçlendirici de Teksas’a indi.

‘Uzaya gittim!’

Kurtarma ekibi mürettebatı almak için gittiğinde kapsülün içinde sevinç çığlıkları duyuldu.

Kapsülden ilk inen isim Lauren Sánchez oldu ve Jeff Bezos’a gözyaşları içinde “Bu mürettebatla gurur duyuyorum. Bunu kelimelerle ifade edemiyorum. Pencereden dışarı baktım ve ayı gördük. Dünya çok sessiz görünüyordu. Sessizdi ama gerçekten canlıydı” dedi.

Ardından kızının adı ‘Daisy’ olan Katy Perry çıktı ve yeri öpüp göğe bir papatya kaldırdı.

CBS sunucusu Gayle King de diz çöküp toprağı öptü ve “Sadece yeryüzüyle bir an geçirmek istiyorum, sadece bir saniyeliğine yeryüzünün kıymetini bilmek istiyorum” dedi ve uçuşun en önemli anının Katy Perry’nin, Louis Armstrong’un ‘What a Wonderful World’ şarkısını söylemesi olduğunu belirtti.

En son dışarı çıkan Kerianne Flynn’se gökyüzünü işaret ederek “Uzaya gittim!” diye bağırdı.

Valentina Tereşkova’dan bu yana ilk kadın uçuşu

1963’te eski Sovyetler Birliği’nden Valentina Tereşkova uzaya çıkan ilk kadındı. O günden bu yana ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat uzaya çıktı.

Bezos’un şirketinin önceki uçuşlarında ‘Star Trek’ oyuncusu William Shatner, eski New York Giants efsanesi Michael Strahan, astronot Alan Shepard’ın kızı Laura Shepard Churchley ve Bezos’un kendisi yer almıştı.

New Shepard’a binmenin birkaç yüz bin dolara mal olduğu düşünülüyor. Blue Origin, bugünkü uçuştaki ünlü yolcuların bu deneyim için ne kadar ödediğini açıklamadı.