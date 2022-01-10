Kate Middleton’dan 40 yaş fotoğrafları

Cambridge Düşesi Kate Middleton 40’ıncı yaşını bugüne kadar medyaya yansıyan muhafazakar imajının dışına çıkarak çektirdiği üç fotoğrafla kutladı. 9 Ocak 1982’de doğan Middleton’ın fotoğrafları 2023’te National Portrait Gallery’nin daimi koleksiyonuna yer alacak.

Kate Middleton omzu açık kırmızı saten elbisesiyle modern ve cesur.

Fotoğraflar 2022 boyunca Kate Middleton için özel anlamı olan Berkshire, St. Andrews ve Anglesey şehirlerinde sergilenecek. Middleton Londra’ya yakın Berkshire’da büyümüş, İskoçya St. Andrew’da Prens William ile tanışıp üniversiteyi bitirmiş, Prens’in hava kuvvetleri eğitimi sırasında üç yıl boyunca Galler bölgesindeki Anglesey’de yaşamıştı.

Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth’ten sonra Birleşik Krallık tahtına kral olarak oturması beklenen Cambridge Dükü Prens William’la evli, dolayısıyla İngiltere’nin gelecekteki kraliçesi. Magazin basını müstakbel kraliçenin fotoğraflarını “Hayatında yeni bir sayfa açıyor” diye yorumladı.

Middleton’ın Prenses Diana’nın inci küpeleri ve parmağındaki safir yüzükle Kraliyet’e bağlılığını gösteriyor.

Paolo Roversi’nin çektiği fotoğraflarda çizilen portrede, omzu açık kırmızı elbisesiyle cesur ve modern, dalgalı saçlarıyla romantik ve mücevher tercihleriyle Kraliyet ailesine bağlı bir Kate Middleton görüyoruz. Kate, kırmızı saten elbiseli fotoğrafta 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in elmas küpelerini takmış. Kameraya bakmadan verdiği masalsı pozda, kulağında Prenses Diana’nın inci küpeleri var. İlk bakışta dikkati çeken diğer aksesuar safir nişan yüzüğü.

Kraliçe Elizabeth’in sağlık sorunları nedeniyle bazı randevularını iptal etmesi ve Prens Harry – Megan Markle çiftinin Kraliyet görevlerinden ayrılmasıyla, Kate Middle’ın öne çıktığı doğru.

People dergisi, Kraliyet ailesinden bir kaynağa dayandırarak, “Cambridge düşesi gelişiyor, değişiyor ve kendini buluyor” diye yazdı.