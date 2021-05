‘Kasten adam yaralama’ davasında taraflar uzlaştı: 120 fidan dikildi

Düzce’de farklı bir suçtan cezaevinde bulunan üç kişinin yakını, haklarında ‘kasten adam yaralama’ suçundan açılan davanın şikayetçisiyle uzlaşarak 120 fidanı toprakla buluşturdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre tartıştıkları Ö.Ç.’yi yaralayan ve daha önce farklı bir suça karıştıkları için cezaevinde bulunan İ.C.B, S.B. ve M.H.T., Ö.Ç. ile uzlaştı.

Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce başsavcılığı uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı Ercan Uzunkara’nın yaptığı görüşmede şikayetçi Ö.Ç., şüphelilerin kişi başı 40 fidan alarak kentteki okul ve uygun yerlere dikmelerini istedi.

Teklifin cezaevinde bulunan şüphelilerce kabul edilmesi üzerine yakınlarıyla iletişime geçildi. 120 fidan satın alıp kentin farklı noktalarına diktiler.

Uzunkura, her iki tarafın da anlayışlarının örnek alınması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Her suçun cezayla sonuçlanmayacağını ve sosyal edinimlerle de cezaların onaylanabileceğini söyledik. Kendisini bu konu hakkında bilgilendirdik ve akabinde güzel bir olayla sonuçlandı. Müştekimiz, her şüpheli şahıstan 40 fidan satın alarak dikmesi talebinde bulundu. Biz de Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile istişarelerde bulunduk. Uygun yer tahsis ettiler ve biz de dikimi gerçekleştirdik. Şüphelilerin şu an gördüğü ceza, farklı bir dosya.”

Şüpheli yakınlarından Enis T. ise kendilerine bu şekilde bir talep geldiğinde çok mutlu olduklarını belirterek

cezanın hem doğaya hem de insanlara yararlı olacağını düşündüklerini ifade etti.