Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaş açıklarında 45 sığınmacının bulunduğu tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, içerisinde 45 kişinin olduğu bir teknenin battığını duyurdu.

Fotoğraf: MSB

MSB açıklamasında teknede sığınmacıların bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.


AA’nın aktardığına göre, çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile yapılıyor.

Ayrıca Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede ‘arama kurtarma sahası’ ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Şu ana kadar kurtarılan kişi sayısı ise 37 olarak açıklandı.

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