Kaş açıklarında 45 sığınmacının bulunduğu tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, içerisinde 45 kişinin olduğu bir teknenin battığını duyurdu.

Fotoğraf: MSB

MSB açıklamasında teknede sığınmacıların bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

1⃣Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge “arama kurtarma sahası” ilan edilerek çalışma başlatılmıştır pic.twitter.com/ENHcV98XJy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2021

AA’nın aktardığına göre, çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile yapılıyor.

Ayrıca Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede ‘arama kurtarma sahası’ ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Şu ana kadar kurtarılan kişi sayısı ise 37 olarak açıklandı.



