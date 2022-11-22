Karnından 35 kiloluk kitle alınan kişi sağlığına kavuştu

Tekirdağ’da, 40 yaşındaki bir hastanın karnında tespit edilen 35 kilogramlık kitle, ameliyatla alındı.

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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne karın şişliği şikayetiyle başvuran kadının tetkiklerinde, karnında kitle olduğu belirlendi.

Ameliyatı yapan Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz, AA muhabirine, başarılı bir ameliyatla kitleyi aldıklarını söyledi.

Hastanın hastaneye başvurmakta biraz geç kaldığını belirten Gündüz şu bilgileri paylaştı: “Hastanemize geldiğinde kitlenin bir hayli büyüdüğünü gördük. Hasta başta sadece bunu şişkinlik olarak algılamış. Belli bir boyutu aşınca bize başvurdu. Gerekli tetkikleri yaptık ve tomografisini çektik. Hastanın karnında hemen hemen her organa temas eden bir kitleyle karşılaştık. Ben meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük kitleyle karşılaştım.”

Her yere temas etmişti

”Yemek borusu kanseri, kalın bağırsak kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri ameliyatları yapıyoruz ama daha önce bu kadar büyük kitleyle karşılaşmamıştık” diyen onkolojik cerrahi uzmanı Dr. Yüksel Beyaz’la yaptıkları ameliyatın zorlu olduğunu anlattı: ”Çünkü kitle her yere temas etmişti. Zorlu bir ameliyat olsa da sorunsuz tamamladık. Hasta ameliyattan sonra rahatladı. Hem yükten kurtuldu, hem de solunum konusunda ve kalp fonksiyonları anlamında rahatlık oldu. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.”