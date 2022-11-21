Mesanesinden yarım kilo taş çıkartıldı: Bu boyutlarda pek rastlanmıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde ameliyat olan Hayrettin Gültekin’in mesanesinden 20 parça taş çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, 30 yaşındaki Gültekin’in idrarını yaparken yanma ve karın ağrısı şikayetiyle Üroloji Servisi’ne başvurduğunu söyledi.

Hastanın genel muayenesi ve tetkiklerinde mesanesinde farklı boyutlarda taşlar olduğunu belirlediklerini ve hemen ameliyata aldıklarını aktaran Alan, hastanın mesanesinden 550 gram ağırlığında 20 tane taş çıkardıklarını belirtti.

Çanakkale’de ameliyat edilen hastanın mesanesinden yarım kilo taş çıkarıldı

Alan, bugüne kadar hastanede çıkarttıkları en büyük taşların bunlar olduğunu ifade etti.

Taşlardan en büyüğünün dokuz santimetre çapında olduğunu kaydeden Alan şöyle devam etti: “Dünya literatürüne baktığımızda bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Bu da ülkemiz adına ender görülen bir durumdur. Hayrettin Bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek.”