Karısını öldürüp intihar etti

İstanbul’un Pendik ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ertuğrulgazi Mahallesi Fethi Sokak’ta yaşayan Yüksel Çiftçi (67), tartıştığı eşi Fadime Çiftçi’yi (65) silahla ateş ederek öldürdükten sonra, çocuklarını arayıp haber verdi. Çiftçi, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Eve gittiklerinde annelerinin öldüğünü, babalarının da yaralı olduğunu gören çocukları sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Yüksel Çiftçi kurtarılamadı.

Çiftin cesetleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.