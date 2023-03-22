Karı kocanın jakuzi keyfini dağ aslanı böldü

ABD’nin Colorado eyaletinde ormanlık alanda kiraladıkları evde jakuziye giren karı koca, dağ aslanının saldırısından hafif sıyrıklarla kurtulmayı başardı.

Dağ aslanı (temsili)

ABC’nin haberine göre önceki gece saat 22.00 sularında Colorado’nun orman yoğun bölgesinde kiraladıkların evin açık alandaki jakuzisine giren çift yanlarına sessizce gelen bir dağ aslanının saldırısına uğradı.

Saldırıda başından hafif yaralanan adam jakuzide otururken ‘bir şeyin başını tuttuğunu’ hissetti: “Eşimle birlikte çığlık atmaya başladık. Aslana su sıçrattık. Karım bir el feneri aldı ve hayvana doğru tuttu. Aslan bizden yaklaşık 20 adım uzaklaşıp durdu. Bağırmaya devam ettik, daha da uzaklaştı ve bir tepenin üzerine oturup bizi oradan seyretmeye başladı.”

Colorado Doğal Yaşam Parkı yetkilileri adamın başındaki ve kulağındaki sıyrıklar dışında ciddi bir yaralanma olmadığını, çiftin aslandan kurtulmak için yaptıklarının doğru olduğunu açıkladı.

Colorado’da bir yıldan beri ilk kez aslan saldırısı bildirildi. 1990’dan beri toplam saldırı sayısı 24 olarak açıklandı. Bunlardan üçü ölümle sonuçlandı.