Kargodan zehirli yılan çıktı

Britanya’da, bir ustanın Hindistan’dan ısmarladığı taşların konduğu konteynerden zehirli yılan çıktı.

Fotoğraf: Güney Essex Yaban Hayat Hastanesi

Essex bölgesinin güneyinde yaşayan usta, kargoyla taş getirtmek için sipariş verdi. Kargodan sadece taş değil bir de davetsiz misafir çıktı. Konteynerdeki yılanın Güney Asya’nın en zehirli yılanlarından biri, testere pullu engerek olduğu belirtildi.

Paketi açınca gözlerine inanamayan usta hemen yakındaki hayvan hastanesini arayarak yardım istedi.

Yılanı teslim alan Güney Essex Yaban Hayat Hastanesi’nin müdürü Sue Schwar, “Kargoyu açıp yılanla karşılaşanlar hayatta oldukları için çok şanslı. Yolculuk nedeniyle vücudu soğuktu, muhtemelen o nedenle aktif değildi” dedi.

Bu türün çok agresif olduğunun altını çizen Schwar, “Dünyanın en zehirli yılanı değil ama tehdit altında hissederse sokar ve çok kuvvetli, ölüme yol açabilecek zehri vardır” ifadelerini kullandı.

Yılan, kutu içinde kapısı kilitli bir odaya kondu. Kapıya, “Girmeyin, tehlikeli hayvan var” yazılı bir de uyarı notu asan hastane çalışanları, onun sorumluluğunu üstlenecek bir uzman aradıklarını duyurdu.