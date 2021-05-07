Karantinaya alındıkları yurttan kaçan dört kişi kent çıkışında yakalandı

“Vallahi hiçbir etkimiz kalmadı. Gazetelerimiz 1 hafta çıkmasa halk bu gazetelerin yayınlanmadığını fark etmez. Şu tartışma programlarına onlarca arkadaşımızı ekranda parlasınlar diye gönderiyoruz. Onların önünü açıyoruz. Bu kadar çok sayıda yayına çıkmalarına imkan vermemize rağmen bir tanesi bile tesirli ve ünlü bir yorumcu olamadı. Milletin çok büyük çoğunluğu hele gençler hiçbirini tanımıyor.