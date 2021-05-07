Karantinaya alındıkları yurttan kaçan dört kişi kent çıkışında yakalandı

Karabük’te, Covid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan dört kişi, kentten yürüyerek ayrılmak üzereyken yakalandı.
AA’nın haberine göre üç Pakistan ve bir Afganistan uyruklu kişi, Safranbolu ilçesindeki yurtta karantinaya alındı.
Bir süre sonra yurttan ayrıldıkları anlaşılan dört kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, il merkezinde sonuç alamayınca çalışmayı genişletti. Yurttan kaçan dört kişi Karabük-İstanbul kara yolu Hamzalar mevkisinde yakalandı.
Yürüyerek İstanbul’a gitmeye çalıştıkları öğrenilen bu kişiler yeniden yurda yerleştirildi.