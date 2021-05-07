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Yaramazlara biraz batar!

Karantinaya alındıkları yurttan kaçan dört kişi kent çıkışında yakalandı

Karabük’te, Covid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan dört kişi, kentten yürüyerek ayrılmak üzereyken yakalandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre üç Pakistan ve bir Afganistan uyruklu kişi, Safranbolu ilçesindeki yurtta karantinaya alındı.

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Bir süre sonra yurttan ayrıldıkları anlaşılan dört kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, il merkezinde sonuç alamayınca çalışmayı genişletti. Yurttan kaçan dört kişi Karabük-İstanbul kara yolu Hamzalar mevkisinde yakalandı.

Yürüyerek İstanbul’a gitmeye çalıştıkları öğrenilen bu kişiler yeniden yurda yerleştirildi.

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