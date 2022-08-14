Karamollaoğlu: Tayyip bey, zayıf bir ihtimalle başka birisini de aday gösterebilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘zayıf bir ihtimalle’ önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinden başkasını aday gösterebileceğini söyledi.

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Bursa’yı ziyaret eden Karamollaoğlu, Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ndeki konuşmasında şunları dedi: “Tayyip bey eğer seçimlerin daha önce yapılmasını uygun görürse kendisi için kararı alır kimse de mani olamaz. Ancak kendisinin tekrar aday olabilmesi Meclis’in kararıyla olur. Bugünkü anayasaya göre üçüncü dönem olmuş olacak. Bu noktada bir düşüncesi var mı bilmiyoruz. Yalnız eğer öyle bir düşüncesi varsa kendisi büyük ihtimalle başka birisini de aday gösterebilir. Ben bunu biraz zayıf bir ihtimal diye görüyorum.

Bu noktada muhalefette bulunan şu anda altı partinin bir araya gelip bu konuları görüşmesi, bir bakıma seçimlere müşterek bir hazırlık içinde olmalarını önemsiyorum. Ümit ederim ki bu hazırlıklar müspet bir istikamette gelişir ve normal kanuni prosedürün dışında başka bir yola girmez Türkiye. Bundan dolayı da bizim biraz daha dikkatli olmamıza, bu seçimlerin huzur ve barış içinde yapılmasını sağlamaya ihtiyacımız var. Allah yardımcımız olsun.”