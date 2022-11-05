KTÜ rektörü, AKP’li vekille birlikte LGBTİ+ karşıtı ‘nefret yürüyüşü’ne katıldı

AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı Trabzon’daki LGBTİ+’ları hedef alan yürüyüşe katıldı.

Ayvazoğlu (sağda), Çuvalcı (solda). (Fotoğraf: AA)

Kahramanmaraş Caddesi’nde toplanan ‘Trabzon Aile Dayanışma Platformu’, mehter takımı eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, AKP’li Ayvazoğlu ve rektör Çuvalcı’nın yanında AKP Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ve dernekler de katıldı.

Platform adına konuşan Ahmet Köken, ‘aileyi ve nesli koruyabilmek adına her türlü meşru mücadeleyi göstermenin insanlık görevi’ olduğunu iddia etti: “Ne olduğu belirsiz olan cinsiyetsiz bir toplum inşa etmenin beyhude çabası içine girip devletimize, milletimize, ailemize, evlatlarımıza ve bizi biz yapan tüm değerlerimize savaş açtılar.”

Köken’in konuşmasının ardından grup dağıldı.