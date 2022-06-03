Karacabey Longozu, nilüferler ve karabaş otlarıyla bir başka güzel

Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan longozda (su basar ormanları) bulunan nilüferler ve karabaş otları çiçeklendi.

Nilüferleri gören fotoğrafını çekmeden ayrılmıyor. Fotoğraflar: AA

Marmara Denizi kıyısındaki Karacabey Longozu, su üstünde açan nilüfer çiçeklerine, mor renkte açan karabaş otlarına ve birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Yeşilliklerinde yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait yerli ırk ineklerin beslendiği longoz, 300’e yakın kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanı niteliği taşıyor.

Nilüferler longozdaki su üstünde açtı. Longozun düzlüklerinde büyüyen karabaş otları da bulundukları alanları mora bürüdü.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği longozda yılın en güzel manzaralarının bugünlerde yaşandığını söyledi.



Bölgeyi geniş kitlelere tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Özkan, herkese, yaban lavantaları, karabaş otları, nilüfer çiçeklerini görmelerini, göldeki sandal gezisi yapmalarını tavsiye etti.