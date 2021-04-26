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Yaramazlara biraz batar!

Kanye West’in ayakkabıları rekor demenin bile gülünç kaçacağı bir fiyata satıldı

ABD’li rapçi Kanye West’in 2008 tarihli 50’nci Grammy Ödül törenindeki performansı sırasında giydiği spor ayakkabılar, açık artırmada 1.8 milyon dolara (14.84 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Sotheby’s

Sotheby’s Müzayede Evi, West’in ‘Nike Air Yeezy 1’ model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından, tahmin edilenden yüksek fiyata satın alındığını açıkladı. Ünlü rapçinin ayakkabılarının 1 milyon dolara (8.3 milyon lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

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Ayakkabıların şimdiye kadar halka açık bir satışta en yüksek fiyat rekoru kırdığına dikkat çekildi.

Christie’s Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020’de satışa çıkarılan, ABD’li basketbolcu Michael Jordan’ın ’85 Jordan 1′ spor ayakkabısı 615 bin dolara satılmıştı.

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