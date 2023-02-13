Kandilli: Marmara’da suyun çekilmesi deprem kaynaklı değil

Daha birçok yerde enkaz çalışmaları devam ederken, ulaşılamamış birçok bölgeler varken iktidar kanadı seçim ertelemek için kolları sıvamış.

Boğaziçi üniversitesi doktor öğretim üyesi siyaset bilimci Mert Arslanalp konuyu Diken’e değerlendirdi: “Buna literatürde ‘autogolpe’ deniyor İspanyolcada. Öz darbe demek. Ama Türkçe’de daha anlaşılacak şekilde söyleyecek olursa bir türlü yürütme darbesi aslında.”