Kandilli: Marmara’da suyun çekilmesi deprem kaynaklı değil

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde suyun çekilmesine açıklık getirdi.
Marmara Denizi’nde, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde deniz yaklaşık 25 metre çekildi.
Denizin 25 metre çekildiğini fark eden bazı yurttaşlar bu hareketliliği beklenen Marmara depremine bağlarken, Kandilli Rasathanesi’nden konuya ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır.”