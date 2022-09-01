Kanada’da bir ilk: Şeker vergisi uygulanıyor

Kanada’nın Newfoundland-Labrador eyaletinde başlatılan bir uygulamayla ülkede ilk kez şekerli içeceklere ‘şeker vergisi’ konuldu.

Fotoğraf: newfoodmagazine

Eyalet hükümetinin ‘İçeceğinizi Bir Daha Düşünün’ sloganıyla başlattığı uygulamayla enerji içecekleri, buzlu çaylar ve teneke kutularda satılanlar da dahil şekerli içeceklerin tamamına litre başına ilave 20 sent (2,8 TL) satış vergisi eklendi. Uygulama bugünden itibaren geçerli.

Newfoundland-Labrador Eyaleti Maliye Bakanı Siobhan Coady, amaçlarının insanları daha sağlıklı içecek seçimleri yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketiminin Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına ve diş sağlığının bozulmasına yol açabileceğine dikkat çeken Coady, uygulamanın Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri, Kanada Sağlıklı Beslenme Stratejisi ve Kanada Gıda Rehberi’yle uyumlu olduğunu belirtti.

Çikolatalı süt ve katkısız meyve suları, şekerle tatlandırılmış içecek vergisinden muaf tutulurken, bu kararın okullardaki beslenme programları nedeniyle alındığı bildirildi.

Elde edilecek yıllık 9 milyon Kanada Doları (125 milyon TL) vergi geliri, fiziksel aktivite programları, doğum öncesi bebek beslenme girişimleri ve okul gıda programlarına aktarılacak.

Alberta Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Kanada genelinde şekerli içecek ve yiyeceklerin neden olduğu sağlık sorunlarının ülke ekonomisine yıllık 5 milyar Kanada Doları yük getirdiği sonucuna ulaşıldı.

Sonuçları Canadian Journal of Public Health dergisinde yayımlanan araştırmada, bu sorunların başını diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların çektiğine işaret edildi.