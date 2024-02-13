Kamil Tekin Sürek: İşkenceyi ve işkenceciyi aklamak

Doktorsunuz. Hasta geliyor ve teşhis koyuyorsunuz; kanser, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı vb. Suç mudur? Kimse suçtur diyemez herhalde. Doktor ve adli tabipsiniz ya da adli tıp uzmanısınız. Önünüze bir gözaltında ya da tutuklu biri getiriliyor. Ayak tabanları şişmiş, su toplamış, bileklerinde ve kollarında morarma, sıyrık, ezilme var. Bunları muayene raporuna yazıyorsunuz. Suç mudur? Değildir. Ama Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı suçlanıyor. Türkiye’nin en önemli, dünyaca tanınan bir Adli Tıp Uzmanı olarak yazdığı bir rapordan ötürü suçlanıyor. Adnan Oktar davasında bir raporu var diye. Daha önce de bir DHKP-C davasında bilirkişi olarak tanıklık yaptı diye ve kanunen yasak olan zehirli gaz kullanılması konusunda görüş bildirdi diye suçlanmıştı. Hatta, sonuncusunda ceza verdiler yanlış hatırlamıyorsam. Şebnem Hoca mesleğini yaptığı ve bir insan hakları savunucusu olduğu için PKK’li, DHKP-C’li, Adnan Oktarcı diye yandaş medya vb. tarafından teşhir edildi, linçe uğratıldı.

Son olayda kampanyaya meşhur olma, gündemde kalma kaygısı, ihtirası dizginsiz ama o derece bilgisiz solcu gazeteciler de katıldı.

1999 yılında yapılan operasyon sonrası açılan davada Adnan Oktarcılara ceza verilmiş ama Şebnem Hoca’nın beş sanığa işkence yapıldı raporu nedeniyle dava düşmüş, bütün sanıklar serbest bırakılmış ve Adnan Oktar’cılar bu nedenle daha da güçlenmişler.

Bu iddiaları tamamen bir polis şefi ve itirafçı Adnan Oktarcının anlatımlarına dayanarak ileri sürüyorlar. Daha doğrusu onların iddialarını tekrarlıyorlar. Bizim cahil solcular da onları destekliyor. Bari, belgeseli iyice dinleseydiniz ya da bilmediğiniz konuları bir avukata danışsaydınız. Belgeselde deniyor ki Şebnem Hoca beş kişi ile ilgili rapor vermiş ama Adli Tıp Kurumu Şebnem Hoca’nın raporunu bilimsel bulmamış. E, o zaman Şebnem Hoca’yı niye suçluyorsunuz? Yüksek Mahkeme Adli Tıp Kurumunun raporuna değil de Şebnem Hoca’nın raporuna inanarak mı kararı bozmuş? Hem Yüksek Mahkeme beş kişiye işkence yapıldığına inandıysa neden sadece beş kişiyi değil de hepsini beraat ettirmiş? Sahi, beraat ettirmiş mi? O da belli değil. Belgeselde o konu yok.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı