Kamil Tekin Sürek: Darbe girişimi konusunda kuşkular var

Son bir hafta basında en çok tartışılan konu 15 Temmuz darbe girişimi. AKP resmi propagandacıları dışında darbe girişimi konusunda herkesin kuşkuları var. Bir gün gerçekler elbette ortaya çıkacak. Ama şimdiden tartışılmayacak kadar açık olan bir şey var ki; o da bu darbe girişimi olmasaydı ‘FETÖ’nün tasfiyesi bu kadar kolay olmazdı.

Bir gecede binden fazla hakim ve savcının HSYK tarafından meslekten çıkarıldığına ve çatı davası isimli davada çok sayıda subayın darbe girişimi öncesi iddianamede ismi olduğuna ve daha sonraki süreçte OHAL KHK’si ile on binlercesi memuriyetten ihraç edildiğine göre AKP iktidarı tarafından ‘FETÖ’ üyelerinin büyük bir bölümü ismen biliniyordu.

Peki, darbe girişimi olmasaydı bunlar nasıl tasfiye edilecekti?

Hukuk devleti koşullarında çok zordu. Hatta imkansızdı.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı