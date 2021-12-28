Kamil Tekin Sürek: Bir de işin demokrasi ile ilgili yönü var

Bir de işin demokrasi ile ilgili yönü var. İçişleri Bakanlığının belediyeler üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanması…

İçişleri Bakanı istediği belediye hakkında soruşturma açıyor, istemediği hakkında açmıyor. AKP’li ve MHP’li belediyeler ne kadar suç işlese, haklarında dosyalar olsa dahi hiçbiri hakkında soruşturma açma, dosyaları savcılığa gönderme yok. Ankara ve İstanbul Belediyeleri AKP’li eski yönetimlerin onlarca yolsuzluk dosyasını İçişleri Bakanlığına verdi. Hiçbiri daha savcılığa gönderilmedi. Bekletiliyor. Ama CHP ve HDP’li belediyeler hakkında “muhbir vatandaşların” ihbarına dayanarak onlarca soruşturma açıldı Bakanlık tarafından. HDP’li belediyelere kayyumlar atandı. Kayyumlar ise o belediyelerin çalışmalarını adeta sabote etti. Milyarlarca dolarlık borçlara soktu. Yolsuzluk ve israf iddiaları ayyuka çıktı kayyum belediyelerinde.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı