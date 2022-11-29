Kamil Tekin Sürek: Anayasa teklifi ileri bir demokratik adım değil

Altılı Masa dün anayasa değişikliği tasarısını açıkladı. Tasarı ufak tefek olumluluklar içeriyor. Fakat ileri bir demokratik adım değil. Esas olarak tek adam sisteminden öncesine dönülmeyi hedefliyor ve eski sistemdeki bazı aksayan yerlere çözümler getirmeye çalışıyor.

Altılı masanın anayasa değişikliği önerilerinin bir sistemi yok. Bir iç tutarlılığı yok. Yamalı bohça. Demokratikleşme getirecek değişiklikler yok. Beş sene önceki sistemde çok küçük birkaç rötuş yaparak demokratikleşiyoruz balonunu satmak istiyorlar. Altmış sene öncesine dönüyoruz. 1961 Anayasa’sını aynen geri getiriyoruz deselerdi, o da demokratik bir anayasa değildi ama getirdikleri taslaktan daha iyi bir iş yapmış olurlardı.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı