Kamerunlu gençlerden oluşan Afrodeniz ekibinin en büyük hayali Erdoğan’la horon tepmek!

Kamerunlu üniversite öğrencilerinden oluşan Afrodeniz horon ekibi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la horon tepmek istiyor.

Fotoğraflar: AA

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde horon becerilerini sergileyen ekibi bir araya organizatör Osman Nuri Yazıcı, grubun hikayesini AA’ya anlattı.

“Türkiye’de yaşayan yabancı misafirlerimizi kaynaştıran bu yılki etkinlikte bir farklılığa imza atalım dedik ve Afrodeniz Horon Ekibi’ni kurduk” diyen Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekibimize iki hafta boyunca özel hocalarımızla ders verdik. O kadar yetenekliler ki hemen horon oynamaya başladılar. Etkinlik gecesi de çok güzel bir dans gösterisi ortaya koyarak hem çok beğeni aldılar hem de bizi onurlandırdılar. Bildiğiniz gibi Türkiye’de 193 ülkeden dünya vatandaşını ağırlıyoruz. Bugüne kadar hep onların sıkıntıları, problemleri gün yüzüne çıktı. Aslında fırsat verildiğinde onların da Türk kültürüyle ne kadar kolay kaynaşabildiğini ve yeteneklerini ortaya koyabileceklerini göstermiş olduk. Şimdi ekibimizin en büyük hayali cumhurbaşkanımız ile horon oynamak.”

‘Biz dansı seven bir toplumuz’

Kamerun’dan üniversite için Türkiye’ye gelen ekibin üyesi 29 yaşındaki Joanas Awandem Nkengafac, altı yıldır Türkiye’de yaşadığını ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptığını söyledi.

Kamerunlu genç, bir araya gelme hikayelerini şöyle anlattı: “Osman Bey, ‘Kamerun’dan gelen diğer arkadaşlarınla bir grup kurmak ve Karadeniz oyunları oynak ister misiniz’ diye sordu. Biz zaten dans etmeyi seven bir toplumuz, Kamerun dansları da Karadeniz dansları gibi oldukça hareketli. ‘Neden olmasın’ dedik ve bir grup oluşturduk. Dört-beş ders aldıktan sonra artık horon oynayabildiğimizi gördük. Bunun Afrikalıların dans konusundaki özel yeteneklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Türk danslarını özellikle de horon oynamayı çok seviyorum. Ayrıca Karadeniz müziklerini de çok seviyorum.”

Üç yıldır Türkiye’de yaşayan ve özel bir üniversitede elektrik elektronik mühendisliği yüksel lisansı yapan 26 yaşındaki Caleb Enom Tarhebai dans etmeyi çok sevdiğini belirterek “Horon o kadar hareketli bir dans ki bana spor yapmak gibi zevk veriyor. Değişik kültürleri ve dansları keşfetmeyi seviyorum bu anlamda horon ile tanışmaktan çok mutluyum” dedi.

‘İnsana adrenalin veren bir dans’

İstanbul’da dört yıldır yaşayan 28 yaşındaki Cyril Betangbe Etuetlefac ise siyaset bilimi alanında eğitim alıyor. Horonu ilk kez sosyal medyada görüp çok beğenmiş: “Osman Bey ve arkadaşlardan horon üzerine bir ekip kurma teklifi geldiğinde çok mutlu oldum ve bir o kadar da heyecanlandım. Kursa gelip ders aldığım gibi internetten de çok sayıda video izleyerek evde pratik yaptım. Afrika’da da Türkiye’de olduğu gibi çok çeşitli danslarımız var. Horonu çok hareketli ve insana adrenalin veren bir dans olması nedeniyle çok seviyorum.”

Henüz bir yıldır Türkiye’de yaşayan 29 yaşındaki Felie Marndu da horonu öğrenmeye başladığında çok zor bir dans olduğunu düşündüğünü vurgulayarak “Ancak öğrenmeye başladıkça çok sevdim ve dans etmekten zevk aldım” dedi.