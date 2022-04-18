Kamara deresini kirleten tesise 1,8 milyon lira ceza

Tekirdağ’da Kamara deresini kirleten tesis faaliyetten men edildi, yaklaşık 1 milyon 799 bin lira para cezası kesildi.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Marmaraereğlisi ilçesindeki kirliliğe neden olan tesisin lisansının bulunmadığını ifade etti.
AA’nın aktardığına göre Tohumcu, tesisin atık suyu direkt dereye deşarj ettiğini, kasıtlı olarak suyu arıtmadığını dile getirdi.
Müdür, para cezasının üst sınırdan verildiğini belirtirken, tesis işletmecileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.