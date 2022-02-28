Kaleyi bırakmaya niyeti yok: 44 yaşındaki Buffon’dan iki yıllık imza

İtalya Serie B takımlarından Parma, 44 yaşındaki İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon’un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kariyerinde 953 maça çıkan efsane eldiven, kalesinde 797 gol görürken 424 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. İtalya Milli Takımı’nın da unutulmaz ismi olan Buffon, milli takım formasını 176 kez giydi. Buffon, şampiyonluklarında Juventus’un unutulmaz ismi olmuştu.
Buffon, Juventus’tan ayrıldıktan sonra altyapısında yetiştiği Parma’ya geri dönmüş ve Serie B’de oynamayı göze almıştı. Bugün yapılan törenle Buffon’un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.