Kaldırımda bulduğu 60 bin liralık çeki, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı sahibine teslim etti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi, kaldırımda bulduğu 60 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçede esnaflık yapan Abdullah Korkmaz, Gödene Caddesi’nde yürüdüğü sırada çek buldu. Çevredeki işyerlerine soran ancak sahibi hakkında bilgiye ulaşamayan Korkmaz, çekin bazı bölümlerini kapatarak sosyal medyadan paylaştı. Çeki kesen şirket yetkililerine ulaştı ve sonra da Bağrıyanık’a ait olduğunu öğrenerek ona teslim etti.

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Çeki kaybettiğinin bir gün sonra farkına vardığını, iptal ettirmek için avukata gittiğini ve iptal davasının uzun sürdüğünü söyleyen Bağrıyanık, “Bulan arkadaşımız bize ulaştırdı. Allah razı olsun, biz de esnafız bu zor günlerde çeki bulamasaydık bizim için büyük kayıp olurdu” dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımın ardından bazılarının çekin kendilerine ait olduğunu öne sürdüğünü anlatan Korkmaz, Bağrıyanık’ın nereden aldığını, tarihini ve diğer bilgilerini doğruladığını belirterek ‘insanlık görevini yaptığını’ vurguladı.