Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kahta’nın bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Adıyaman’ın Kahta ilçesinin bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi verdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kahta Kaymakamı Abdil Koç, kaymakamlık olarak yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını söyledi.

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Koç, konunun ayrıntılarını şöyle anlattı: “Ürünlerimizin iki tanesi menşe unvanı, iki tanesi de mahreç unvanı aldı. Bu ürünler için mutlaka Kahta ilçesinde yetişen ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bu dört ürünümüzün artık ilçemize ait olduğunu tescil etmiş bulunmaktayız. Devletin resmi kurumu başvurumuzu kabul etti ve belgelerimizi verdi. Bu ürünlerin Kahta’ya ve ilçemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. “

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