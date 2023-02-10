Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan Alper, 96 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.
Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan altı katlı Kalkan Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması yürüttü.
Ekipler, enkaz altında sağ olduğu belirlenen Saçma’yı kurtarmak için çalışmaları hızlandırdı.
Yürütülen çalışmalar neticesinde Alper Saçma, depremden yaklaşık 96 saat sonra sağ çıkarıldı. Saçma, hastaneye götürüldü.