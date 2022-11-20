Kadıköy’deki Suruç katliamı anmasına polis engeli: 15 gözaltı

Radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Suruç’taki katliamının İstanbul’daki anma eylemine olan polisin 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında, 33 yurttaş hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.
Suruç Aileleri İnisiyatifi, katliama ilişkin başlattığı eylemin 88’inci ayında Kadıköy’de bulunan Halitağa Caddesi’nde bir araya geldi.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre polis, kitleyi engelledi. Polis, Türkiye’nin kuzey Suriye’ye yönelik hava saldırısı nedeniyle Kadıköy Kaymakamlığı’nın ‘toplantı ve gösteri’ yapmayı yasakladığını söyledi.
Bildirimin ardından haber takibindeki gazeteciler alandan zorla uzaklaştırıldı. Tepki gösteren kitleye müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.