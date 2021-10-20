Kadıköy’deki Boğaziçi eylemine katılan yedi kişinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası 2 Şubat’taki eyleme katılan ve haklarında altı aydan 11 yıla kadar hapis cezası istenen yedi kişinin yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Melih Bulu’nun okula Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasının ardından protesto gösterileri başlamış, Kadıköy’de de çok sayıda kişi bir araya gelmiş, polis eyleme müdahale etmişti.

Anadolu 60’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, yedi kişi ve avukatları katıldı.

‘Taş ve tekme atmak suretiyle polis araçlarına zarar verdikleri’, ‘güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları’ ve ‘çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdukları’ gerekçesiyle yargılanan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

AA’nın aktardığına göre ara kararını açıklayan mahkeme, ‘İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis aracında meydana gelen zarar’ gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı adına İstanbul Valiliği’nin müşteki olarak dosyaya eklenmesine, ‘olay nedeniyle meydana gelen zarar miktarıyla giderilip giderilmediğine dair belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine’ karar verdi.

Duruşmaya katılan yedi kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.