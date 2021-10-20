Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemine katılan yedi kişinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası 2 Şubat’taki eyleme katılan ve haklarında altı aydan 11 yıla kadar hapis cezası istenen yedi kişinin yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Melih Bulu’nun okula Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasının ardından protesto gösterileri başlamış, Kadıköy’de de çok sayıda kişi bir araya gelmiş, polis eyleme müdahale etmişti.


Anadolu 60’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, yedi kişi ve avukatları katıldı.

‘Taş ve tekme atmak suretiyle polis araçlarına zarar verdikleri’, ‘güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları’ ve ‘çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdukları’ gerekçesiyle yargılanan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

AA’nın aktardığına göre ara kararını açıklayan mahkeme, ‘İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis aracında meydana gelen zarar’ gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı adına İstanbul Valiliği’nin müşteki olarak dosyaya eklenmesine, ‘olay nedeniyle meydana gelen zarar miktarıyla giderilip giderilmediğine dair belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine’ karar verdi.

Duruşmaya katılan yedi kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kadıköy’deki ‘Boğaziçi’ eylemine katılan yedi kişiye 11 yıla kadar hapis istemi

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine katılan dört kişi tutuklandı; iki kişiye ev hapsi

Valilik: Kadıköy’deki eylemlere katılan beş kişi gözaltında, üç kişi aranıyor

Kadıköy’deki eylemde gözaltına alınan iki kişi hakkında tutuklama kararı

Boğaziçi protestoları: Aynı fotoğraf gerekçe gösterilerek iki farklı kişi tutuklandı

İçişleri’nden ‘Boğaziçi bilançosu’: 528 kişiden 28’i halen gözaltında

Polisten, Kadıköy’de toplanan öğrencilere plastik mermi: 104 gözaltı

Kaymakamlıktan öğrencilerin toplanacağını duyurduğu Kadıköy’e eylem yasağı

SON HABERLER

Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin tüm zamanların zirvesine yaklaştı ve bugün 64 bin doların üzerinde. Yatırımcılar ETF’lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahip.