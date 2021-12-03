Kadıköy’de kilise duvarının üstünde dans eden üç kişiye bir yıl hapis istemi

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkıp müzik eşliğinde dans eden üç kişi hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görsel: Arşiv

Sosyal medyada 12 Temmuz akşamı paylaşılan, ajanslar tarafından da servis edilen görüntülerde kilisenin önündeki meydanda çok kişinin bulunduğu, ayrıca kilisenin kapısının üzerine üç kişinin çıktığı, iki kişinin de dans ettiği görülmüştü. Görüntülerin yayılması sonrası olaya karıştığı iddia edilen üç kişi gözaltına alınmış; sevk edildikleri hakimlikçe ikisi adli kontrolle olmak üzere serbest bırakılmıştı.

Anadolu başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay günü sanıkların araçla kilisenin önüne geldikleri, sanık Ozancan Y.’nin araçta müzik yayını yaparken, diğer sanıklar Yunus Emre U. ile Ömer Faruk A.’nın kilisenin ön duvarına çıkıp dans ettikleri anlatıldı.

Bu eylemin ‘kamuoyu nezdinde tepki topladığı ve çok sayıda kişi tarafından sosyal medyadan eleştirildiği’ aktarılan iddianamede, sanıkların savunmalarında ‘eylemi kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmediklerini söylediği’ kaydedildi.

İddianamede, sanıkların eylemlerinin tanık beyanları ve kamera kaydıyla da sabit olduğu, kolluk tarafından yapılan inceleme neticesinde ve kilise yetkilisinin beyanına göre eylem nedeniyle ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği aktarıldı.

‘İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen eylem’in ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu’ mahiyette olduğu vurgulanan iddianamede, sanıklar Ozancan Y., Yunus Emre U. ve Ömer Faruk A.’nın hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar ilerleyen günlerde Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.