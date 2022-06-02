Kaçırılan kilise liderinin serbest bırakılması için fidye ödenmiş

Nijerya’da, Metodist Kilisesi’nin lideri Samuel Kanu ve iki rahip fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Fotoğraf: BBC

Bir kilise etkinliğinden dönerken, ülkenin güneydoğusundaki Abia eyaletindeki otoyolda araçları durdurulan ve ayrılıkçı bir grup tarafından kaçırılan üç din adamı 24 saat içinde serbest bırakılmıştı.

BBC’ye konuşan Kanu, serbest kalmaları karşılığında 100 milyon naira (3.94 milyon lira) fidye ödendiğini söyledi.

Onları kaçıranların ‘öldürdükleri kişilerin çürümeye başlayan cesetlerini gösterdiğini’ belirterek fidye ödenmediği takdirde kendilerinin de sonunun böyle olacağını söylediğini anlattı.

Fidyenin ödenmesi için paranın Metodist Kilisesi tarafından toplandığını ve 20 milyon nairalık (788 bin lira) beş paket halinde paranın ayrılıkçılara teslim edildiğini aktaran Kanu, Nijeryalı yetkililerin müdahil olmadığını söyledi.

Gelecek yıl genel seçimlerin düzenleneceği Nijerya’da aralarında cihatçıların da bulunduğu silahlı grupların saldırıları arttı.

Geçen hafta kaçırılan Katolik rahiplerse hala serbest bırakılmadı.