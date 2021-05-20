Kaçırdıkları çocukları kakao tarlalarında çalıştıran 22 kişi tutuklandı

Fildişi Sahili’nde 22 kişi, çocukları kaçırıp zorla kakao tarlasında çalıştırdıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Polis, çocukları kötü koşullarda çalıştıran beş insan kaçakçısının 20, beşinin beşer yıl hapse mahkum edildiklerini, diğerlerinin de ceza aldığını açıkladı. Açıklamada, mayıs ayı başında yapılan baskında bulunan 70 çocuğun bu kişilerin elinden kurtarıldığı belirtildi.

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Fildişi Sahili, dünyanın bir numaralı kakao üreticisi, pazardaki ihtiyacın yüzde 40’ı bu ülkeden sağlanıyor. Çoğunluğu Mali ve Burkina Faso’da yaşayan 6 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. Araştırmalara göre bunların 800 bini çocuk.

Pandemi sırasında okulların kapalı olmasının çocukları daha korumasız hale getirdiğinden dolayı bu sayının artmış olmasından endişe ediliyor.

İki yılda 2 bin çocuk kakao üretim merkezlerinden kurtarıldı.