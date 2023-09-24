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Yaramazlara biraz batar!

Kaçak hayvan derisinden çanta yapılan imalathaneye baskın

İstanbul’da yabani hayvan derilerinin çanta ve cüzdana dönüştürüldüğü imalathane basıldı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Jandarma ekipleri, Kağıthane’deki bir imalathanede Afrika ülkelerinden yasadışı yollarla getirilmiş yabani hayvan derilerinin işlendiğini belirledi.


DHA’nın haberine göre imalatheninin yanısıra bir depoya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 1514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu malzemelerden imal edilmiş 245 kadın çantası ve 190 cüzdana el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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