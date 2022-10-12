Kaan Sezyum: Ya en alttayız ya en üstte

19 Haziran 2018’de “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” denmişti. O tarihte dolar 4.65 lira idi…

Geçen 4 yılda şunla bunla nasıl uğraşılır gördük. Hem de çok güzel gördük. Mesela üniversitelerle çok güzel uğraşıldı. Öğrencilerle uğraşıldı, ülkenin eğitim altyapısıyla çok güzel uğraşıldı. İnsan hakları ve özgürlüklerle de güzelce ve iyice uğraşıldı. Türkiye demokrasi liginde her geçen gün dipten kum toplar hale geldi…

Ne üzücüdür ki nerede içinde dünyadaki diğer ülkelerin de olduğu bir grafik görsek, ya en alttayız, ya en üstte. Üstte olduğumuz zaman da iyi bir şeyden dolayı olamıyoruz maalesef. Evet, şunla bunla çok güzel uğraşıldı. İnternetle mesela harika uğraşılıyor. Yüzbinlerce yasaklı siteyle dünyanın Çin ve birkaç fantastik ülkesini (Kötü Kore gibi mesela) dışarıda tutarsak en engelli internetine sahibiz. Bütün dünyanın kullandığı PayPal gibi bir sistemle de uğraşıldı. Bizde yasak.

Kaan Sezyum’un yazısı